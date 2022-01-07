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Лукашенко собрался втянуть Украину в "союз" с РФ, Беларусью и Казахстаном

7 января 2022, 13:56

Александр Лукашенко хочет вернуть Украину "в лоно настоящей веры".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко заявил о том, что взял более жесткий курс в отношении сохранения суверенитета Беларуси.

Он также заявил об укреплении связей с дружественными и братскими государствами, в том числе с Украиной, сообщает БелТА.

"Я взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, - сказал глава государства. - Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может", - говорит Лукашенко.

"И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести - автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей", - добавил он.

Ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

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В Минске также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

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