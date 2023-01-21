Лукашенко водит Путина за нос: в ГУР оценили угрозу вторжения России из Беларуси

Разведке Украины все известно о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, ударной группировке и готовности сил и средств, чтобы утверждать, что угрозы российского вторжения из Беларуси пока нет. Речь идет, скорее, о психологической операции. Лукашенко водит за нос Путина и не хочет идти на "суицидальные" шаги. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что слухи о возможном военном вторжении войск агрессора РФ с территории Беларуси являются психологической операцией.
По словам представителя разведки, ГУР все известно о диктаторе Лукашенко, его режиме, количестве ударной группировки, а также готовности сил и средств.
Информация, которой располагает разведка, указывает на отсутствие на данный момент угрозы военной интервенции. Даже если обстановка поменяется, Украина готова к изменениям и отработала потенциальные сценарии.
Также он добавил, что Москва по-максимуму пытается нагнетать тему Беларуси, однако Лукашенко водит за нос Путина и не хочет воевать, поскольку понимает, чем для него завершится война.
"В интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но и Лукашенко уже не очень в это играет. Недавно мы видели, как он водил за нос Лаврова, рассказывал как любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины. Не хочет предпринимать суицидальных действий", - подчеркнул Андрей Юсов.
Угроза нападения России из Беларуси
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что у войск Украины есть возможности своевременно отреагировать на угрозу вторжения оккупантов РФ из Беларуси. Если уровень угрозы возрастет, ВСУ задействуют резервы на проблемных направлениях.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что Киев отслеживает передвижение войск оккупанта России на территории Беларуси. Пока разведка не фиксирует признаков создания там ударной группировки для нового военного вторжения в Украину. Вероятность нападения с данного направления пока остается низкой.
Аналитики американского Института изучения войны допустили, что новое нападение России на Украину из Беларуси может произойти в конце 2023 года. Атака в ближайшей перспективе, по мнению экспертов, выглядит маловероятной.
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