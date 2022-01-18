Люди боялись подойти: в Черновцах посреди улицы нашли настоящего питона

Полиция пытается выяснить, как питон попал на улицу и найти его владельца.
В Черновцах на улице обнаружили питона. Как сообщила волонтер и зоозащитница Анна Пелепчук в Facebook, змею нашли уже мертвой.
Питона нашли на улице Пилипа Орлика, на место происшествия прибыли волонтеры и полиция. Однако, все боялись взять в руки змею.
"Приехал знакомый, который разбирается в змеях, и оказалось, что она мертва и уже разлагается", - написала девушка.
По ее словам, полиция пытается выяснить, как питон попал на улицу и найти его владельца.
Также волонтер надеется, что найдут владельцев, которые не захотели похоронить змею, а просто выбросили на помойку.
Питона могли выбросить владельцы
В Госпродпотребслужбе области пообещали провести необходимые экспертизы и установить причину смерти пресмыкающегося.
По словам главного инспектора Госпродпотребслужби области Анжелы Косован, если выяснится, что животное просто выбросили владельцы, то их ждет ответственность, пишет АСС.
К тому же питон - экзотическое животное. Поэтому существуют определенные правила содержания и сокрытия.
Как известно, общая длина питона колеблется от 3 до 12 м, некоторые порой достигают массы 100 кг.
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Как сообщал Главред, в Шостке Сумской области женщина наткнулась на огромную змею. Она случайно обнаружила пресмыкающееся возле мусорных баков. Женщина рассказала, что первыми змею увидели подростки. Они и рассказали ей о своей находке.
А в центре Киева жительница города во время прогулки с собакой нашла крокодила. Он неподвижно лежал на земле. Женщина подумала, что это игрушка, подняла и поставила его на пень возле клумбы. Однако позже выяснилось, что крокодил мертв. Кто-то из жителей держал его в квартире и довел до смерти.
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