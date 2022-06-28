Люди практически не реагировали на тревогу, пострадали целые семьи - очевидец о трагедии в Кременчуге

Очевидец рассказщал о трагедии в Кременчуге / скриншот

Во время российского ракетного удара по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге в здании находилось много людей.

После пожара пострадавшие молили о помощи - некоторые потеряли конечности, пишет "24 канал".

Сначала была сирена и уже через 8 - 9 минут упала первая ракета

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что он вышел на балкон после того, как услышал первый взрыв. Он был сильный. И прямо в этот момент, на моих глазах, ракета попала в торговый центр. Произошло это через 15 - 20 секунд после первого "прилета".

"От сильного удара стекло в соседних домах посыпалось. Я услышал очень много ужасных криков, доносившихся со стороны ТРЦ до моего дома. Это были женские и детские крики. Когда я подошел к месту событий, я увидел огромное количество скорых, которые вывозили раненых. Было много людей с оторванными конечностями, в том числе дети", - рассказал он.

В помещении вместе с работниками находились более 1000 человек

Олег Попенко отметил, что организованной эвакуации во время тревоги не было. А работникам ТРЦ не разрешили покидать свои рабочие места. Насколько ему известно, они должны были работать.

​"То, что я видел, люди практически не реагировали на сигнал воздушной тревоги. В последнее время в Кременчуге люди не реагируют на сирены", - поделился мужчина.

Пострадали целые семьи

"Обстановка там была очень тяжелой. Спасатели до сих пор продолжают поисково-спасательную операцию. Один из спасателей сказал, что идентифицировать людей придется только по конечностям. Люди разорваны. Узнать их почти невозможно", - рассказал мужчина.

Читайте такжеАтака РФ на Кременчуг: появилось видео попадания ракет в ТЦПо его словам, в ТРЦ в момент ракетного удара были и дети, и взрослые.

"Самое ужасное, что пострадали целые семьи. К примеру, мама или папа играли с ребенком на площадке, а другой родитель ждал их в торговом центре. К сожалению, много детей пострадало", - подытожил Попенко.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчугу

27 июня, Россия ударила ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

В результате погибли 20 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.

Читайте такжеВ России врут, что ударили в Кременчуге по "складу боеприпасов", а не по ТЦ с мирными украинцамиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

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