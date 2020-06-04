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"Это дискриминация": Денисова разнесла идею Малюськи с платными камерами в СИЗО

4 июня 2020, 16:20

Условия в украинских СИЗО ненадлежащие, считает Людмила Денисова.

Лукьяновское СИЗО
В украинских СИЗО открывают платные камеры / facebook.com/kievcmru

Инициативу внедрения в украинских СИЗО платных камер прокомментировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как передает РБК-Украина, об этом она заявила в ходе совещания в Офисе генпрокурора по поводу пыток в правоохранительных органах.

По ее словам, внедрение платных камер повышенного комфорта в украинских СИЗО является дискриминацией, которая ущемляет арестованных по признаку имущественного благосостояния.

Она подчеркнула, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - заявила Денисова.

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Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал об открытии платных камер в СИЗО.

Он пояснил, что платные камеры создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию на распределении между камерами и уменьшать затраты на выполнение решений ЕСПЧ.

Людмила Денисова Денис Малюська СИЗО
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