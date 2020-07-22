Похищение внука миллионера: всплыли новые детали биографии луцкого террориста

Максим Кривош, которого задержали после захвата заложников в Луцке, ранее предпринимал попытку похищения ребенка.
Как сообщил журналистам ТСН источники в правоохранительных органах, Кривош пытался похитить 12-летнего внука миллионера.
В сообщении отмечается, что злоумышленник рассчитывал на выкуп, однако ребенку удалось вырваться.
"Кривош с сообщниками пытался похитить 12-летнего мальчика - внука местного миллионера. Вероятно, ради выкупа. Об этом журналистам ТСН рассказали источники в правоохранительных органах. Тогда ребенок вырвался и смог убежать. Преступления как такового не произошло и Кривош за решетку не сел", - подчеркивается в сообщении.
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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали задержания террориста Максима Кривоша в Луцке.
По его словам, Служба безопасности Украины решила проводить операцию даже после того, как террорист покинул автобус, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.
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Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.
Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.