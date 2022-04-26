Мальчик и девочка попали под обстрел: в Донецкой области рашисты убили двоих детей

/ Facebook/don.gp.gov.ua

В Донецкой области в результате обстрелов российскими оккупационными войсками погибли двое детей 9 и 13 лет, открыты уголовные производства.

Как сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, при процессуальном руководстве ведомства осуществляется досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 25 апреля 2022 года во время обстрела вражеской армией жилых домов в г. Лиман Краматорского района получили тяжелые травмы 9-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи детей пытались перевезти на автомобилях скорой и санавиацией в больницы как можно дальше от боевых действий, но спасти их не удалось.

/ Facebook/don.gp.gov.ua

С 24 февраля в Донецкой области погибло 39 детей, ранено - 68.

/ Facebook/don.gp.gov.ua

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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