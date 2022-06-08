"Марьян – разведчик, а Влад – сапер": два брата дают оккупантам жару на южном направлении

Парни верят в победу Украины, которая обязательно наступит.
Влад и Марьян – братья, которые защищают Украину и успешно уничтожают рашистов на южном направлении.
Двоюродные братья служат в одном подразделении. Однако задачи у них разные: Марьян – разведчик, а Влад – сапер, пишет "Армияинформ".
"У нас есть зона ответственности, в которой мы работаем: заводим пехоту, выезжаем в серую зону, определяем позиции противника, приводим арту, "летаем", — рассказывает Марьян.
В армии он служит более трех лет. А вот у Влад воевал в составе добровольческих батальонов на Донбассе, а впоследствии подписал контракт ВСУ, который закончился менее чем за месяц до начала широкомасштабного вторжения РФ, поэтому "отпуск" Власть длилась недолго. В своем подразделении Влад занимается минно-взрывным делом. Хотя свою службу начинал как снайпер, но впоследствии окончил школу саперов.
Марьян недавно выписался из госпиталя. Контузию испытал на одной из боевых задач. Разведчик с товарищем должны были вступить во взаимодействие с подразделениями союзников. Идя по центральной улице населенного пункта, военные заметили вражеский беспилотник "Орлан", с помощью которого российские солдаты наводили артиллерию на наших воинов.
Но все обошлось без серьезных травм — во время артобстрела неподалеку попал вражеский снаряд. Рашисты настолько боятся наших защитников, что не жалеют снарядов даже двух людей.
Читайте также"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войне"Крайний раз, когда мы завели пехоту в населенный пункт, вражеские снайперы о нас узнали, после чего навели свою артиллерию, а сами оккупанты отступили, взорвав за собой мосты, потому что испугались, что мы пойдем в наступление", — говорит Марьян.
В общем, ребята настроены оптимистично. Постепенно, но уверенно они вынуждают врага отступать. Оба брата воспринимают свое благородное дело как приключение. Говорят, что помогает оставаться оптимистами вера в победу. Поэтому уже сегодня они строят планы на будущее, которое обязательно будет.
Ранее мы рассказывали о 63-летнем жителе села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации. Мужчина сопротивлялся российским военным - он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.
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