Маски, онлайн и офлайн: Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября

В украинских школах будут соблюдать правила карантина / Фото: УНИАН

В "красной зоне" карантина запрещается деятельность, связанная с контактами людей, это касается и образования, заявил и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус.

По его словам, Министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.

"Обязательно придерживаться гигиенически-санитарных норм — а это и масочный режим, и дезинфекция, и проветривание. Мы рекомендуем разделять потоки входа-выхода разных возрастных групп детей, ограничить социальные контакты, проводить уроки на воздухе, сделать определённые изменения в расписании", - подчеркнул и.о. министра образования.

Он отметил, что в мире есть опыт, когда дети учатся по очереди, чтобы минимизировать количество учеников в помещении: одна часть класса очно, другая — дистанционно.

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"В предстоящем учебном году онлайн и офлайн будут синхронно проводиться в школах, у которых для этого есть технические возможности", - добавил Шкарлет.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, как будет происходить учебный процесс в школах с 1 сентября учитывая пандемию коронавируса.

Глава правительства подчеркнул, что учебный год начнется в Украине 1 сентября, а в в регионах, которые относятся к "красной" зоне эпидемической опасности, будет вводиться двухнедельный карантин.