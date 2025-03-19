MasterZoo и UAnimals призывают протянуть "лапку" помощи брошенным животным в прифронтовых городах

https://glavred.info/ukraine/masterzoo-i-uanimals-prizyvayut-protyanut-lapku-pomoshchi-broshennym-zhivotnym-v-prifrontovyh-gorodah-10648136.html Ссылка скопирована

Инициатива "Лапка Заботы", которую организовали сеть зоомаркетов MasterZoo и благотворительный фонд UAnimals, объявила о продолжении сбора средств на ветеринарные миссии в восточные регионы Украины. Во время этих выездов команда UAnimals будет лечить, стерилизовать и вакцинировать бездомных животных в прифронтовых и обстреливаемых городах и селах, где нет доступа к ветеринарной помощи. Приобщиться к инициативе можно, купив в зоомаркетах MasterZoo или на сайте брендированную наклейку за 20 гривен. Если в чеке вместе с наклейкой есть товары бренда Brit, партнер удвоит благотворительный взнос - в фонд будет направлено 40 грн. Акция "Лапка Заботы" продлится до 15 апреля 2025 года.

Национальная сеть зоомаркетов MasterZoo и благотворительный фонд UAnimals начали инициативу "Лапка Заботы" в августе 2022 года в ответ на вызовы полномасштабного вторжения. За это время кампания объединила тысячи неравнодушных украинцев и бизнесы, помогая животным в кризисных ситуациях. Предыдущие волны акции собирали средства на карантинные боксы для приютов, помощь хвостатым после подрыва Каховской ГЭС, на вакцинации и стерилизации бездомных животных. Сейчас фокус сбора сместился на организацию выездных ветеринарных миссий, которые помогают системно решать проблему бесконтрольного размножения животных в прифронтовых и пострадавших от войны регионах.

Благодаря двум последним волнам в 2024 году акции удалось собрать 2,8 миллиона гривен. Часть из этих денег уже покрыла организацию ветеринарных выездов в Никополь, Марганец, Самара в Днепропетровской области и Доброполье в Донецкой области. За это время команда UAnimals стерилизовала, вакцинировала, чипированла более 1300 кошек и собак, осуществила сложные операции, передала 1575 килограммов корма, а также лекарства для собак и кошек местным опекунам.

видео дня

"Люди отсюда продолжают выезжать, хотя уже не так массово. Но из-за постоянных обстрелов оставленных животных становится все больше. Местные жители, которым небезразличны брошенные животные, берут их к себе, занимаются и приносят к нам на стерилизации и лечение", - рассказывает менеджер полевых работ UAnimals и администратор ветмиссий Андрей Харчишин.

Во время миссии в Доброполье многие хвостатые нуждались в серьезной медицинской помощи, такой как удаление опухолей, ампутация конечностей, ушивание грыж.

Шестая волна "Лапки Заботы" при поддержке бренда Brit позволит продолжить работу ветмиссий, чтобы оказать медицинскую помощь еще большему количеству хвостатых в Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях. Параллельно со сбором в рамках весенней "Лапки Заботы" команда UAnimals продолжит осуществлять ветмиссии в течение следующих месяцев.

Про MasterZoo:

MasterZoo - национальная сеть зоомаркетов, которая более 15 лет заботится о комфорте и здоровье домашних любимцев. В 200 зоомаркетах в 38 городах и интернет-магазине представлено 10 000+ товаров от 200+ брендов, тщательно отобранных под нужды хвостатых, пернатых и чешуйчатых личностей. В MasterZoo всегда можно получить экспертную консультацию, которая поможет выбрать лучшее для любимца. Также MasterZoo имеет сеть профессиональных груминг-салонов - 15 локаций в 6 городах Украины. Узнайте больше на сайте: masterzoo.ua.

Про UAnimals:

Благотворительная организация UAnimals была создана в 2016 году и призвана спасти животных от жестокого обращения. С начала полномасштабной войны UAnimals активно помогает животным из зоны боевых действий: эвакуацией, кормами и лекарствами для приютов. Команда начала восстановление учреждений для животных, пострадавших от российской агрессии. Была запущена всеукраинская программа бесплатной стерилизации бездомных животных, которая уже действует во многих городах. Узнайте больше на сайте: uanimals.org.

Про Brit:

Brit - чешский бренд суперпремиального функционального питания, который уже более 30 лет помогает владельцам домашних любимцев быть лучшими, самыми ответственными и заботливыми родителями для своих пушистиков, чтобы каждый мог обеспечить своим любимцам здоровую, счастливую и долгую жизнь. Будучи одним из крупнейших игроков на рынке зоотоваров в Украине, Brit на регулярной основе участвует в благотворительных инициативах в рамках поддержки ответственного отношения к домашним животным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред