Мать подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней харьковчанки, заявила, что с детьми был мужчина

6-летняя Мирослава Третьяк была жестоко убита 28 июля / Нацполиции

Мать 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки под Харьковом, заявила, что в тот злорадный день дети были не одни. Женщина утверждает, что с ребятами был мужчина.

Как пишет Newsroom, Галина Ф. в деталях рассказала журналистам, что происходило 28 июля.

"Я пришла с работы около 17:30. Сразу после меня в дом вбежал Богдан. Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород", - рассказала мать подозреваемого.

Также она добавила, что около 19:00 встретилась с мамой погибшей девочки. Свидетелями этого стали дочери женщин, которые спросили у Галины Ф. о том, не видела ли она Мирославу. Мать подростка сказала, что не знает, где может быть Мира.

После этого начались поиски пропавшей девочки, к которым подключилась и сама Галина.

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"В это же время Татьяна вызвала полицию - ну и понеслось. Кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом около пекарни. Все отправились туда. Одному из полицейских я назвала номер телефона сына. Он ответил на звонок, но не признался, где находится. Через 20 минут нам удалось уговорить его выйти. Он был очень напуган", - отметила женщина.

По её словам, коп схватил сына за руку и начал так сильно трясти, что мальчик заплакал.

"Я попыталась вступиться за него и меня поддержала следователь из Волчанска. Она аккуратно взяла Богдана за руку, стала спокойно говорить с ним, увела к нам в квартиру", - рассказала Галина.

Правоохранители беседовали с подростком до 03:00. После этого забрали его в Волчанское районное отделение полиции. Там, как говорит мать подозреваемого в убийстве, к ним отнеслись хорошо, а утром подростка доставили в спецприемник.

"29 июля к нему пришла моя старшая дочь Евгения. Богдан рассказал ей, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один мужчина - Максим Б. По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот мужчина спросил у него: "Что, она тебя уже зае**ла?" - добавила женщина.

Также Галина Ф. призналась, что её сын часто ссорился с покойной Мирославой. В частности, в тот день они не поделили обруч. Но всё же не верит, что мальчик мог убить ребёнка.

Напомним, в Харьковской области произошла трагедия - в заброшенном доме в поселке Старая Салтовка нашли мертвой 6-летнюю Мирославу Третьяк.

Девочка ушла из дома в среду, 28 июля, около 18:00. Об исчезновении дочери мать сообщила в полицию в 19:10. На поиски пропавшего ребенка отправились и правоохранители, и волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти (ушиб головы и лица) нашли вчера около 23:50.

Позже 13-летний Богдан, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк под Харьковом, признался в преступлении, рассказал Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов.