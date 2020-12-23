Мендель пояснила, как двумя твитами спасла Украину

Юлия Мендель / УНИАН

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась, что всего лишь двумя сообщениями в Twitter смогла укрепить гривну.

Как заявила она во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, ее действия были принесли стране экономическую выгоду. Трансляция обнародована в Facebook.

По словам Мендель, в июне 2019 года, во время поездки Зеленского в Брюссель, в Украине появлялись сообщения, которые уже "переходили на Евросоюз", о том, что он пророссийский президент и за ним стоит олигарх.

Пресс-секретарь пояснила Офису президента, что нужно развивать Twitter-аккаунт как аккаунт, который будет работать на международную аудиторию.

Читайте такжеМендель рассказала о страшном костюме судьи КСУ на Хэллоуин"Помню, тогда я была впервые на переговорах с президентом Зеленским, и он рассказал, что в истории с ПриватБанком будет на стороне народа, и Украина будет следовать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные медиа. Помню, что в то время у нас немного возрастала инфляция, не колоссально, но гривня ослабла и после двух твитов гривня снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", — рассказала Мендель.

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