"Меня выгнали из ОП": Арестович выставил провокационное видео

Алексея Арестовича "выгнали" из Офиса президента / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что его выгнали из ОП и теперь ему пришлось искать работу. Видео с рассказом о случившемся он выложил в своем Telegram-канале.

Арестович акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине очень трудно найти работу, однако у него получилось. Во время мойки машины он пошутил о том, что теперь работает на заправке.

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. Я считаю себя счастливым человеком, потому что в это время не каждый может найти работу", - сказал Алексей Арестович.

Позже украинский журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко прокомментировал видео Арестовича и рассказал, что оно было снято еще в начале апреля по дороге в Чернигов.

"Спешу всех успокоить. Это видео с Алексеем Арестовичем, которое сейчас вирусится в соцсетях, было снято 6 апреля по нашей дороге в Чернигов", - написал Сергей Лещенко.

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Напомним, недавно Алексей Арестович рассказал, когда Украина может пойти в контрнаступление по всей линии боевых действий. По его прогнозам, уже в середине лета в государство поступит достаточное количество тяжелого вооружение, что позволит пойти в контрнаступление.

Также советник главы ОП заявил, что в РФ наблюдается закат мира Путина. Ведь в Украине России прогнозируют лишь поражение, что потянет за собой социальные, экономически и политические последствия.

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