"Металл хорошо впитывает радиацию": оккупанты увезли с собой бомбу замедленного действия – Галущенко

Галущенко объяснил, какую бомбу замедленного действия увезли с собой россияне/ Facebook Герман Галущенко

Российские оккупанты, которые рыли окопы в самом опасном месте Чернобыльской зоны – Рыжему лесу – будут умирать медленно, и им осталось жить максимум год.

Все они встретят свою смерть от болезней, которые вызваны облучением. Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Невежество российских солдат зашкаливает так же, как дозиметры, которыми мы проверяли радиационный фон в местах дислокации захватчиков. Они копали голыми руками почву, зараженную радиацией, набирали радиоактивный песок в мешки для укреплений, дышали этой пылью. После месяца такого облучения им остался максимум год жизни", – отметил Галущенко.

По его словам, этот год для них трудно будет назвать жизнью – они медленно будут умирать от болезней, вызванных облучением.

Также Галущенко обратил внимание, что российские захватчики воровали всё, что хотели, даже в Чернобыльской зоне. Таким образом они повезли с собой "бомбу замедленного действия".

"Они разрушали и грабили всё, что видели. От чайников и вилок до запчастей и приборов. Если честно, запчастей даже не жалко – металл хорошо впитывает радиацию, поэтому ее действие почувствуют на себе и в беларуси, куда военные преступники повезли награбленное. Всё разрушенное мы скоро восстановим. А к полноценной жизни этих сволочей уже не вернет никто", – отмечает министр энергетики.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что россияне "сбежали" из Чернобыльской зоны из-за того, что часть российских военных получила реальное облучение.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские солдаты, которые рыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля – Рыжем лесу – и вблизи Чернобыльской АЭС, заслуживают номинации на премию Дарвина.

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