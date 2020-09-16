МИД Украины потребовало объяснений от России из-за обвинения Зеленского во лжи

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украинское Министерство иностранных дел потребовало объяснений от заместителя руководителя МИД РФ Андрея Руденко ‒ после того как русский дипломат заявил о якобы ложных словах президента Владимира Зеленского о том, что лидеры стран стран-участниц Нормандского формата готовы к очередному саммиту.

Об этом сообщают представители пресс-службы МИД Украины.

Как отметили украинские дипломаты, во время своего официального визита в Австрию Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, а о принципиальной готовности его участников к встрече

"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", – заявили они.

По словам украинских дипломатов, комментарий Андрея Руденко требует официальных дополнительных разъяснений позиции МИД РФ как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу.

Напомним, ранее Главред сообщал: