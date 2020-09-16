МИД Украины потребовало объяснений от России из-за обвинения Зеленского во лжи

Как считают украинские дипломаты, недавние слова замруководителя МИД РФ Андрея Руденко требуют официальных дополнительных разъяснений.
Украинское Министерство иностранных дел потребовало объяснений от заместителя руководителя МИД РФ Андрея Руденко ‒ после того как русский дипломат заявил о якобы ложных словах президента Владимира Зеленского о том, что лидеры стран стран-участниц Нормандского формата готовы к очередному саммиту.
Об этом сообщают представители пресс-службы МИД Украины.
Как отметили украинские дипломаты, во время своего официального визита в Австрию Владимир Зеленский говорил не о конкретной дате проведения следующего саммита, а о принципиальной готовности его участников к встрече
"Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт", – заявили они.
По словам украинских дипломатов, комментарий Андрея Руденко требует официальных дополнительных разъяснений позиции МИД РФ как участникам "нормандского формата", так и международному сообществу.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Во время совместного брифинга с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене, Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состояться в течение ближайших десяти дней.
- При этом президент Украины отметил, что все лидеры стран-участниц Нормандского формата готовы к встрече.