Миллиарды гривен: Суспильне захотело из бюджета денег в 30 раз больше доходов

Руководитель НОТУ Зураб Аласания / УНИАН

Национальная общественная телерадиокампания Украины (Суспильне) на 2021-й запросила из госбюджета более 2 млрд гривен. Причем запланированные доходы практически в 30 раз меньше - 73 млн гривен.

Об этом сообщается в протоколе заседания наблюдательного совета НОТУ, который был опубликован на ее сайте.

Финансовый план НОТУ на 2021-й составлен из расчета на получение стопроцентного объема государственной финансовой поддержки, которая предусмотрена законом "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", а именно – 2,274 млрд гривен.

Основные статьи расходов в 2021 году:

оплата труда ‒ 797,9 млн гривен;

трансляция ‒ 426,8 млн гривен;

оплата услуг по производству (сторонними исполнителями) ‒ 219,2 млн грн (телевещание - 134,0 млн грн; региональные дирекции ‒ 46 млн грн; диджитал - 24 млн грн; радиовещание - 11,5 млн грн; новости - 4,0 млн грн);

расходы на оплату коммунальных услуг - 55,5 млн грн;

приобретение товаров и услуг (без учета производства и трансляции) - 161,9 млн грн;

расходы на оплату налогов (с учетом пени по кредиту из Японии) - 51,8 млн грн;

расходы на оплату членских взносов Европейского вещательного союза - 37,6 млн грн;

капитальные расходы - 431,7 млн гривен (приобретение оборудования в рамках технического переоснащения ОАО "НОТУ" - 115,0 млн гривен, приобретение прав на освещение, в том числе спортивных событий, - 286,5 млн гривен; капитальный ремонт - 34,2 млн гривен).

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Напомним, ранее бывшая сотрудница тернопольского филиала НОТУ Наталья Лазука утверждала ‒ руководство Суспильного ввело цензуру. Она заявляла - сотрудников компании требуют подписать документ, которым на них возлагается обязательство не разглашать "коммерческую и конфиденциальную" информацию.