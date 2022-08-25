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Миллион долларов превратился в металлолом: ВСУ за сутки "приземлили" 9 российских Орланов

25 августа 2022, 10:56

Стоимость одного такого беспилотника составляет примерно 120 тысяч долларов.

Орлан-10
ВСУ за сутки "приземлили" 10 российских Орланов / скриншот

Войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 9 вражеских беспилотников, пытавшихся разведать позиции украинских войск.

На Facebook-страничке Генштаба ВСУ сообщили, что потери Россия понесла в День Независимости Украины.

"Вчера, 24 августа, в течение дня, враг по многим направлениям пытался разведать дислокацию наших войск, задействуя беспилотные летательные аппараты. Воины Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ конечно же сбивали их - всего "приземлили" 9 единиц", - говорится в сообщении.

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Так, в частности, в Сумской и Черкасской областях украинские защитники уничтожили по одному, а в Черниговской области - 2 БПЛА, предположительно "Орлан-10".

Отметим, что стоимость одного такого беспилотника составляет примерно 120 тысяч долларов.

Напомним, украинские защитники в 16-й раз разгромили позиции российских военных в Чернобаевке Херсонской области. Несмотря на низкую облачность и плотный дождь ВСУ удалось нанести точный удар и уничтожить обновленные склады с ракетными боеприпасами оккупантов.

Также сообщалось, что десантники одного из подразделений группировки Объединенных сил организовали специальное занятие, в рамках которого рассказали, как более эффективно работать при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger по вражеским целям.

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