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Миллионы заболевших: эксперт предупредил о вирусном "апокалипсисе" осенью

9 сентября 2020, 16:40

Грипп и COVID-19 будут усиливать друг друга, считает Святослав Протас.

коронавирус
Украинцев ждет всплеск вирусных заболеваний / Reuters

В Украине число заболевших коронавирусом будет увеличиваться с каждым месяцем, заявил бывший санитарный врач Украины Святослав Протас.

Как пишет Оbozrevatel, он также спрогнозировал ситуацию, если больницы не будут справляться с наплывом новых пациентов.

В этом случае, по мнению эксперта, не исключена ситуация, когда власти могут попытаться ужесточить карантин вплоть до весеннего.

Он также предупредил, что с наступлением осенне-зимнего сезона, добавится всплеск заболевания ОРВИ и гриппом.

"За сезон гриппа и ОРВИ у нас болеет где-то 5-7 млн населения. За неделю количество больных составляет около 200 тыс. Это волнообразный процесс. С коронавирусом в октябре-ноябре у нас будет около 200 тыс. инфицированных за неделю. В целом будет не весело: параллельно у больных может проявляться и вирус гриппа. Если у него будет пандемический потенциал, не исключено, что грипп и COVID-19 будут усиливать друг друга. Это неблагополучный сценарий развития ситуации", – добавил Протас.

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Как заявил инфекционист Вадим Аристов во время чата в Главреде, в Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.

  • в Украине за все время пандемии в Украине заболели 143 тыс. 030 человек;
  • всего выздоровели 64 тыс. 703 пациента, 2979 человек умерли.
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