Мининфраструктуры призывает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ

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Мининфраструктуры направило официальное обращение в Европейскую комиссию с предложениями усилить экономическое давление на российскую федерацию и Республику Беларусь. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Согласно заявлению, в министерстве стремятся положить конец всем возможным обходным путям оккупантов, которые они находят после уже введенных санкций и фактически тем самым нивелируют их.

В связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу: полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белоруссией; заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы; запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

"Указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд", – отметили в ведомстве.

В министерстве продолжают систематическую работу по транспортной блокировке агрессора и страны-сателлита.

"Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков", - говорится в сообщении.