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Министр Верещук рассказала, как российские агрессоры бьют по колоннам беженцев из "Градов"

28 февраля 2022, 07:55

Руковолительница Мининтеграции Ирина Верещук также выразила сожаление, что ранее множество украинцев считали русских своими братьями и сестрами.

Град
Система залпового огня "Град" / УНИАН

Российские агрессоры обстреливают колонны с эвакуированными украинскими женщинами и детьми. Об этом заявила руководительница Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Россия обстреливает гуманитарные коридоры, несмотря ни на что, игнорируя наши просьбы дать возможность вывести женщин, детей, сирот, маломобильных граждан", – заявила чиновница.

Верещук также объяснила, почему сложно эвакуировать людей из зоны временно оккупированных территорий и с линии соприкосновения.

Министр говорит, что люди предельно шокированы тем, как "их беспощадно и бессовестно поливают русские из Градов".

"Я знаю, какая это для них рана, боль. Мы все это вместе переживем, и они это понимают. И очень хотят жить в своем государстве, иметь убежище, уверенность в безопасности, понимать, что они не будут когда-то убиты россиянами или другим врагом", – подытожила она.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

Автор: Егор Бунин
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военное вторжение российское вторжение Ирина Верещук новости Украины
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