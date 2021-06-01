УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива

1 июня 2021, 11:19
Прослушать новость
Остановить

Украина не досчитается десятков тысяч тонн белорусского бензина.

В Украину сократятся поставки белорусского бензина
Беларусь сократит поставки бензина А-95 в Украину / WOG

В июне 2021 года Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тысысяч тонн бензина марки А-95.

Об этом идет речь в материале enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – сообщил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Отмечается, что решение было приятно после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

Напомним, что нормативный объем поставок белорусского бензина в Украину составляет 55 тысяч тонн в месяц.

Читайте такжеНикакой политики: в Беларуси обещают продолжить продавать Украине бензин

Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной:

  • Ранее сообщалось о том, что Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров сроком на 6 месяцев.
  • Такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.
  • Под ограничения попали импорт в Беларусь: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, с/х техники для посева, стиральных маши и мебели.
  • Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
  • Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
  • Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
  • Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.
новости России бензин новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммыГороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочностьГороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делатьМагнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали срокиУкраинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топливаОбойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива

Последние новости

11:28
Зеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал сроки
11:24
"Запах водки как на спиртзаводе": новые детали жуткого пьяного ДТП с подростком в Виннице
11:19
Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива Видео
11:12
Звезда Playboy обольстительно показала сочные формы в спа-салоне
10:52
Скандал в Киеве: полицейские усмиряли устроивших погром в квартире блогеров Видео
Реклама
10:39
1 июня – праздник родителей: как красиво поздравить с Днем родителей
10:28
Под патронатом Порошенко: Медведчук договаривался о закупке угля в ОРДЛО - СМИ Видео
10:12
Небо заплачет грозами: украинцев предупредили об ухудшении погоды Видео
10:12
Гороскоп на завтра 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный залет и запретные покупки Видео
10:09
Пенсии, тарифы и YouTube: что меняется с 1 июня 2021 в Украине Видео
10:09
Океан Ельзи и Alyona Alyona выпустили песню ко Дню защиты детей в мире Видео
10:05
Гороскоп на июнь 2021: чего опасаться и как распланировать свой месяц
09:45
"Останови лося": нардеп от Слуги народа влип в скандал с наглой парковкой Видео
09:33
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Видео
09:05
Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать Видео
09:01
Оборзели и сожгли все дотла: в РФ Медведев наехал на страны Запада Видео
08:57
Успокаивали газом: эпичная драка владельцев собак в Киеве попала на видео Видео
08:48
Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
08:21
Путин уже может не спешить с Союзным государством мнение
08:17
В Украине подскочило число заражений и смертей от коронавируса Видео
Реклама
08:15
Почему Литва лишила Шария прав политического беженца - ответ юриста Видео
07:52
Ткнули носом в Сирию: Анкара резко ответила на упреки Москвы из-за Украины Видео
07:52
Три упражнения, которые увеличат грудь, и другие способы сделать ее больше Видео
07:18
Смерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана Григора Видео
07:07
Ослабление карантина в Украине: почему рано ждать отмены ограничений мнение
06:48
Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки Видео
06:12
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Фото Видео
06:06
Сезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание Видео
06:02
Ученые выяснили, как влияют на здоровье вечерние тренировки Видео
05:31
Звезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фото
04:30
Устранение Лукашенко: в РФ раскрыли план спецоперации Путина по Беларуси Видео
04:09
В моду на лето 2021 вернулась стрижка боб в стиле неугомонных 90-х, которую носили Бэкхемы Фото Видео
03:02
Как уменьшить признаки старения - ответ ученых Видео
02:14
Жена Реброва сексуально показала тело пока загорала в Турции
00:47
Украина подложит свинью Лукашенко, лишив его почетного звания в КНУ Видео
00:26
Поздравления с первым днем лета – открытки тексты Фото
31 мая, понедельник
23:59
Врачи рассказали, кому нельзя есть шпинат и в чем его опасность Видео
23:30
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
23:24
В Украине предложили новый формат переговоров по Донбассу и Крыму Видео
23:07
Гороскоп на июнь для всех знаков: Рыбам будет фартить, а Близнецы станут жертвой затмения
Реклама
22:56
Зеленский назвал главную угрозу для Украины Видео
22:53
Под Киевом отец сдавал в сексуальное рабство двух дочерей, их насиловал 53-летний педофил Видео
22:20
Как спать в жару: простые лайфхаки охладить себя и комнату Видео
22:16
Семья не может похоронить известного украинского писателя: названа причина
22:04
Украину затопит и налетит опасный мощный шторм Видео
21:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
21:27
Путин во время встречи унижал и издевался над Лукашенко - оппозиционер Видео
21:26
Вакцинация от Covid-19 без побочных эффектов: о чем это говорит Видео
21:22
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
21:14
Что нельзя делать в доме, чтобы не нарушить его энергию Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять