Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива

Украина не досчитается десятков тысяч тонн белорусского бензина.
В июне 2021 года Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тысысяч тонн бензина марки А-95.
Об этом идет речь в материале enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.
"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – сообщил собеседник, пожелавший остаться неназванным.
Отмечается, что решение было приятно после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.
Напомним, что нормативный объем поставок белорусского бензина в Украину составляет 55 тысяч тонн в месяц.
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Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.
Торговые ограничения между Беларусью и Украиной:
- Ранее сообщалось о том, что Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров сроком на 6 месяцев.
- Такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.
- Под ограничения попали импорт в Беларусь: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, с/х техники для посева, стиральных маши и мебели.
- Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
- Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
- Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
- Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.