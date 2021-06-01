Минск прикрутит Киеву бензиновый краник: резко снизит поставки топлива

Беларусь сократит поставки бензина А-95 в Украину / WOG

В июне 2021 года Белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тысысяч тонн бензина марки А-95.

Об этом идет речь в материале enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс. т", – сообщил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Отмечается, что решение было приятно после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

Напомним, что нормативный объем поставок белорусского бензина в Украину составляет 55 тысяч тонн в месяц.

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Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной: