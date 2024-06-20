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Могут использовать аэродромы Беларуси: откуда оккупанты готовят атаки Украины

Анна Косик
20 июня 2024, 18:26
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Для атак по Украине оккупанты используют аэродромы и базы на территории РФ. Однако в последнее время "убежищем" для российских бомбардировщиков стала Беларусь.
взрыв, взлет самолетов
Стало известно, какие базы Россия использует для бомбардировщиков, атакующих Украину / Коллаж: Главред, фото: flickr

Удары ВСУ по авиабазам страны-агрессора России стали ключевым механизмом для уменьшения бомбардировок Украины. Таким образом враг вынужден запускать самолеты с большего расстояния, что значительно усложняет атаки по мирным украинским городам.

Однако, как пишет Associated Press, Россия не прекращает своих намерений уничтожать украинские территории с неба, поэтому строит новые аэродромы в приграничных районах, как вот недалеко от Белгорода. Там взлетно-посадочную полосу длиной 2 тысячи метров начали обустраивать летом 2023 года. В украинской разведке также сообщили изданию об использовании Россией белорусских территорий.

По словам представителя ГУР, Беларусь стала "убежищем для российских бомбардировщиков". В частности, представители DeepState на карте показали 10 аэродромов в Беларуси, в том числе пять из них расположены у границы с Украиной.

видео дня

"В целом карта DeepState показывает 51 базу, которую использует Россия в пределах 600 километров (370 миль) от территории, контролируемой Украиной, в том числе три на оккупированном востоке Украины, шесть на незаконно аннексированном полуострове Крым и 32 в России", - говорится в статье.

Издание объясняет, что страна-агрессор выбирает путь бомбардировки мирных городов Украины, поскольку не имеет достаточного количества сил для оккупации восточных городов, например, Харькова. Поэтому стратегия России заключается в том, чтобы терроризировать крупные населенные пункты, чтобы люди оттуда выезжали.

Что известно о The Associated Press?

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Российские атаки по Украине - что известно

Напомним, во время воздушной атаки ночью 20 июня страна-агрессор Россия атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Ранены трое энергетиков, также серьезно повреждено оборудование станции.

Накануне, вечером 19 июня, российские оккупанты атаковали Харьков двумя ударами КАБами. Под удар попал детский объект для отдыха.

Ранее стало известно, что страна-агрессор Россия в ночь на 19 июня атаковала Украину дронами-камикадзе. Известно, что оккупанты ударили по энергетическому объекту в центральном регионе Украины.

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