Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

Из-за полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных (от 18 до 60 лет) могут призвать в армию.

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По словам адвоката Юрчака, у студентов существует так называемое "промежуточное время" / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой идет призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призвать в армию. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака.

По его словам, у студентов существует так называемое "промежуточное время" (каникулы либо академический отпуск).

Зачастую промежуточное время, говорит Юрчак, период между концом июня, когда заканчиваются сессии и экзамены, и концом августа или началом сентября, когда приказы о зачислении на обучение. Если говорить о поступлении в аспирантуру и докторантуру, то это обычно затягивается до начала октября.

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Юрчак подчеркнул, что законом четко определен перечень оснований для освобождения от военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения. Они предусмотрены пунктом 2 части 4 статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". В их перечне нет обучения. Именно поэтому человек, который стал студентом дневной либо заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на освобождение от военной службы.

Однако мобилизованные студенты часто оспаривают приказы об их мобилизации и идут в суд. В то же время Юрчак говорит, что студенты в основном проигрывают судебные споры из-за действующих норм законодательства.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. После этого период мобилизации много раз продлевали.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Позднее начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

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