Юристы рассказали, имеют ли право сотрудники военкоматов без повестки удерживать мужчин

В Украине фиксируют случаи, когда сотрудники ТЦК задерживают мужчин и держат в учреждении без права покинуть территорию. Юристы утверждают, что это незаконно.

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Имеют ли право без повестки удерживать мужчин в ТЦК - ответ юристов / Коллаж Главред, фото УНИАН и УП

Согласно законодательству Украины, у представителей ТЦК (в просторечии – военкоматов) нет законных оснований для того − чтобы отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы, а также удерживать на территории учреждения. Об этом сообщает портал Фокус со ссылкой на консультацию юристов.

"Если лицо незаконно задержано, доставлено и удержано на территории воинской части, то действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) или 141-1 (Насильственное исчезновение), которое в свою очередь характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека с последующим отказом признать факт такого ареста, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте нахождения", — говорит юрист Дмитрий Винницкий.

По словам адвоката Александра Камши (арбитражного управляющего юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"), в соответствии с Конституцией Украины должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Основным законом и прочими законами нашей страны.

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"Учитывая то обстоятельство, что законодательством Украины лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, необходимо иметь в виду, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрено законодательством, а потому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", — говорит он.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. После этого период мобилизации много раз продлевали.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Позднее начальник пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ необходимо пополнять резерв. На войне силы обороны, к сожалению, несут потери, поэтому нужно пополнение войск. При этом нет каких-либо новых этапов мобилизации. Продолжается действующий призыв в войска.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, который был объявлен после полномасштабного нападения агрессора России, еще не завершен. ВСУ нужно определенное число специалистов – водителей, стрелков, операторов, снайперов и артиллеристов. Также ведомство работает над созданием электронного реестра.

Смотрите видео Главреда по поводу того, могут ли вручить повестку родственнику военнообязанного:

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