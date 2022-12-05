Могут ли лавры перейти от УПЦ МП к ПЦУ: религиовед объяснил условия

Помещения были предоставлены в пользование, но на определенных условиях. А УПЦ МП эти условия систематически нарушает, отмечает Козловский.
Помещения украинских лавр, которыми сейчас пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата, находятся в ее пользовании, а не собственности.
Это пользование должно происходить на четких условиях. Однако УПЦ МП уже ряд требований нарушила. Об этом рассказал религиовед, общественный деятель Игорь Козловский в интервью Главреду.
На вопрос, есть ли у государства возможность вернуть лавры и передать их под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ), религиовед подчеркнул, что эти помещения являются национальной гордостью и просто переданы в пользование.
"Есть условия пользования ими. Недаром в решении СНБО сказано именно о проверке условий, чтобы посмотреть, как они пользуются этим имуществом. А там есть проблемы и нарушения, ведь на их территориях строились новые сооружения", – отмечает Козловский.
В частности, он вспомнил случай, когда на территории одной из лавр когда-то сделали огород и из-за этого в почву пещер начала поступать вода.
"То есть есть нарушения, которые уже давно можно было использовать для того, чтобы решить этот вопрос. Если сейчас уже есть решение СНБО и указ президента, то будет более тщательно это исследоваться", – сказал религиовед.
Раньше религиовед рассказал, как иерархи УПЦ МП будут противостоять ее запрету. Если в Украине законодательно запретить деятельность УПЦ МП, то это может сработать, но есть опасность, что иерархи этой церкви завалят суды исками с обжалованием такого закона – и их рассмотрение может растянутся на много месяцев или даже на много лет.
Также Козловский отмечал, что реакция России на возможный запрет УПЦ МП в Украине не заставит себя ждать, но реакция страны-агрессора нам не интересна. Мы не должны на это как-то реагировать и оглядываться на русских, уверен религиовед.
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