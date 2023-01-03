Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФ

Подтверждено огневое поражение живой силы и военной техники противника в районе Чулаковки.

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам на Херсонщине / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Потери российских оккупантов составили 500 человек погибшими и ранеными в результате удара ВСУ в субботу, 31 декабря, в Херсонской области.

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими", — говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Отмечается, что 1 января Силы обороны Украины произвели огненное поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также за минувшие сутки украинские защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

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