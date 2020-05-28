Москаль признался, из-за чего ему стало плохо во время прямого эфира

Москаль признался, что ему стало плохо из-за лекарства / УНИАН

Бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль, которому ранее стало плохо во время прямого эфира, признался, что у него упало давление из-за приема фальсифицированных лекарств.

"Это все из-за фальсифицированного лекарства, которое я купил здесь, в Украине", - сказал он в интервью Українським Новинам в четверг, 28 мая.

Москаль поделился, что из-за закрытия границ не мог купить лекарство за рубежом и был вынужден купить здесь, хотя владел информацией, что лекарства могут быть поддельные.

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"А что делать, лекарство надо было принимать. Вот и купил здесь", - говорит экс-чиновник.

По его словам, прием лекарства привел к падению артериального давления.

"Хорошо, что давление упало, а не повысилось, потому что могло быть еще хуже", - отметил Москаль.

К врачам он не обращался и сейчас чувствует себя хорошо. Даже и успел принять участие в записи телеэфира.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москаль почувствовал себя плохо во время выступления на эфире телеканала NewsOne. В Сети предположили, что у Москаля мог случиться инсульт.

Позднее появилась информация о том, что у Москаля резко упало давление, но врачам скорой удалось стабилизировать ситуацию.