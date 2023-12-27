Может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий: Данилов дал однозначный ответ

Нельзя, чтобы одна часть страны двигалась вперед, а вторая оставалась на месте и чего-то ждала, подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов сказал, может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Аппарат СНБО

Украина не рассматривает варианта о вступлении в НАТО без оккупированных территорий. Такие идеи являются "нерабочей конструкцией".

Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Голосу Америки". Он отметил, что наше государство стремится к членству в ЕС и НАТО, и это закреплено в Конституции Украины. В то же время он подчеркнул, что территориальная целостность нашего государства не ставится под сомнение ни одной цивилизованной страной мира.

"Мы (Украина, – ред.) единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это совершенно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", – подчеркнул Данилов. видео дня

Он подчеркнул, что территориальная целостность нашей страны признана всеми цивилизованными странами мира. Данилов отметил, что некорректно думать и говорить о том, "что одна часть пойдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать".

Перспективы вступления Украины в НАТО

Раньше у Зеленского назвали главные условия и вероятные сроки вступления Украины в НАТО. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал перспективы вступления Украины в Альянс. Он подчеркнул, что Украина сможет вступить в НАТО только всей своей территорией после войны с Россией.

Также ранее дипломат, бывший глава МИД Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТО. Он отметил, что 2024 год будет очень важным. По его словам, есть два аспекта, которые нужно учитывать: то, что мы должны сделать у себя (и это самое главное), и то, что называется "политической волей" наших партнеров.

Напомним, в НАТО спрогнозировали исход войны в Украине. Провал летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто "устали от Украины".

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