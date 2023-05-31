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"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФ

Юлия Куришко
31 мая 2023, 19:22 обновлено 31 мая, 19:33
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Сейчас в акватории Черного моря на боевом дежурстве три российских ракетоносителя.
'Могут запустить ракеты и дроны': Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФ
Россия может сегодня атаковать Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Нацполиция Украины, скриншот: видео Youtube

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины " Юг " Наталья Гуменюк поэтому угроза новой ракетной атаки от страны-агрессора России очень высокая.

Она пояснила, что обнаружить пуск подводного ракетоносителя сложнее. Таким образом оккупанты пытаются усложнить работу нашей ПВО.

"И это говорит о том, что абсолютно вероятно, что враг готовится к нанесению ракетного удара, в частности с привлечением морских ракетоносителей. Понимая, что все готовы к противодействию атаке, враг может брать паузы на определенный период для того, чтобы застать наши силы ПВО врасплох", – об этом сегодня предупредила Гуменюк, передает FREEДОМ.

Пресс-секретарь подчеркнула, что присутствие ракетоносителей на боевом дежурстве — это всегда очень высокий уровень опасности, потому что пуск может произойти в любой момент. Ракетоносители готовы, снаряжены и находятся на боевом дежурстве.

Она не исключает, что оккупанты помимо ракет могут снова запустить дроны, которые имеют целью отвлечение внимания, но и могут сами наделать немалый урон.

"Поэтому мы говорим о том, что при наличии ракетоносителей угроза высокая и нужно быть начеку. Не нужно ждать атаки, но реагировать на сигналы воздушной тревоги. На фоне постоянного пополнения запасов дронов-камикадзе совершенно вероятно, что будет привлекаться к атаке и дроновый отвлекающий компонент. Когда они запускают дроны волнами для того, чтобы спровоцировать работу ПВО, обнаружить точки ее расположения и после этого нанести удар более точными ракетами", – подытожила Наталья Гуменюк.

Смотрите видео о том, как украинские силы ПВО отбили баллистические ракеты:

Ракетная атака РФ на Украину

Напомним, что россияне ударили по военному объекту Хмельницкой области. Загорелись склады горюче-смазочных материалов и хранение боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов.

Оккупанты ударили по Одесской области, в порту вспыхнул пожар. В небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевщиной – аж три дрона типа Shahed-131/136.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. РФ атаковала столицу дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовской области. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. Таким образом российские оккупанты на Львовщине "денацифицировали" трактор и хлев ракетой.

В ночь на 28 мая в Киеве всю ночь раздавались взрывы - россияне атаковали столицу Украины дронами-камикадзе. Киев пережил самую массовую с начала полномасштабного вторжения РФ атаку дронами.

Больше интересных новостей:

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