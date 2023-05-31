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Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружие

Юлия Куришко
31 мая 2023, 18:08 обновлено 31 мая, 18:42
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Президент Европейской комиссии призвала союзников предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения.
Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружие
В ЕС призвала предоставить Украине дальнобойное вооружение / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Украинская добровольческая армия

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, чтобы выровнять на поле боя разрыв в дальности, Запад должно предоставить Украине дальнобойное вооружение. Об этом она заявила во время выступления на форуме Globsec.

Президент Еврокомиссии напомнила, что Путин пытается разрушить мир, который мир тяжело строил после окончания Второй мировой войны. Она обвинила Россию в неспровоцированной и неоправданной войне.

"Без всяких причин она вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. И Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и к свободе поразила мир", - отметила фон дер Ляйен во время выступления на форуме Globsec.

Она подчеркнула, что Украина срочно нуждается в военной помощи, в частности дальнобойной артиллерии и системы вооружения.

"Мы только что предложили закон о производстве боеприпасов-мы называем это как можно скорее. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто могут, должны предоставить дальнобойную артиллерию и системы вооружения, которые могут помочь Украине выровнять разрыв на поле боя в радиусе действия сил вторжения",- добавила президент Еврокомиссии.

Смотрите видео о том, что вошло в новый пакет вооружения для Украины от США:

Украина готовится к контрнаступлению ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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Евросоюз война в Украине Урсула фон дер Ляйен
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