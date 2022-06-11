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Мрут генералы и летчики: военный объяснил, почему Путина не останавливают колоссальные потери

11 июня 2022, 16:13

Сейчас ВСУ успешно сокращают потенциал российской армии.

ВСУ, российские военные
Генерал объяснил, почему Путина не останавливают колоссальные потери / УНИАН, Reuters

Ликвидация российских генералов и военных летчиков в Украине говорит о плохой организации в армии РФ.

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю" заявил, что генералы вынуждены приближать свои пункты управления к передовой, поскольку офицерский состав среднего и младшего звена не справляется.

Также генерал подчеркнул, что в летном составе армии РФ сумасшедшие потери.

"У летчиков имеются классы – третий, второй, первый и мастер. А потом еще летчик-снайпер. Истребителями управляют наиболее подготовленные летчики. Чтобы подготовить летчика-снайпера, а затем поддерживать его уровень подготовки, надо потратить столько средств, как если бы этого летчика вылить из золота", - подчеркнул он.

Но Путина, продолжил он, не останавливают такие колоссальные потери, потому что он руководствуется политическими задачами, а не военными.

Например, перед началом второй наступательной операции на юг и восток Украины Путин поставил задачу сформировать соотношение сил как минимум в личном составе 5:1. Военные сказали, что смогут сделать 3:1. Но по факту смогли сформировать 1,7 к 1. Поэтому они так долго готовились к этой фазе войны.

Читайте такжеВСУ ликвидировали 52 десантника из 31-й ОГШБр РФ: уничтожен и командир батальона"Исходя из состояния группировки вооруженных сил РФ, военные уже не могут обеспечивать выполнение политических целей Путина. Хотя потенциал этой группировки до сих пор превышает военный потенциал ВСУ, за счет этого им удается медленно продвигаться. Но нами выполняется главная задача: перемалывать их личный состав, технику и уменьшать этот потенциал", - подытожил Романенко.

Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

До того украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

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война в Украине ВСУ Игорь Романенко
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