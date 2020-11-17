Муж генпрокурора Венедиктовой отхватил куш в 770 тысяч после фиктивного увольнения – СМИ

Ирина Венедиктова / УНИАН

Супруг генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник, увольняясь с работы в полиции, получил 774 тысячи гривен, а потом снова подал документы на конкурс на ту же должность.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном в YouTube 16 ноября.

Полковник полиции, заместитель начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник проработал год в ведомстве, а 25 сентября подал рапорт об отставке. 29 сентября Нацполиция выплатила ему 774 644 гривни.

"Из них 608 тыс. грн – в качестве разовой помощи при увольнении, 103 315 грн – денежного обеспечения и компенсации за неиспользованный отпуск и премии. Еще 60 тыс. грн Колесник получил на оздоровление и решение бытовых проблем, отметив, что долго и дорого лечился от COVID-19", – выяснили журналисты.30 сентября Колесника официально уволили из Нацполиции. 1 октября на его должность был объявлен конкурс, а 5 октября Колесник подал документы участие в конкурсе."После того, как Колесник подал документы, мы постоянно фиксировали его авто под департаментом киберполиции то в 9.00, то в 18.00", – сообщили журналисты.На сайте департамента киберполиции НПУ Колесник указан заместителем начальника подразделения.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку со своей должности. По ее словам, она "не пришла посидеть в кресле, а пришла изменить".

" У меня есть шанс, и я его не упущу", - сказала Венедиктова.