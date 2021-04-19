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Муженко рассказал об атаке спецназа РФ на Херсонщине в 2014 году

19 апреля 2021, 11:17
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Весной 2014 года российский спецназ попытался захватить в Херсонской области батарею реактивных систем залпового огня Смерч, заявил генерал.

Виктор Муженко
Муженко рассказал об атаке спецназа РФ на Херсонщине в 2014 году / УНИАН

18 марта 2014 года российский спецназ попытался захватить в Херсонской области батарею реактивных систем залпового огня "Смерч", заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Виктор Муженко.

"Было первое боевое столкновение с применением оружия стрелкового. Это в районе позиционного района батареи реактивной "Смерч", которая была в распоряжении командования оперативно-мобильной группировки "Полесье"…Была попытка группы российского спецназа захватить именно эту батарею. А она прикрывалась спецназом 8-го полка спецназначения. Это было первое столкновение с оружием. Без потерь с нашей стороны, с российской - не знаем, там никого потом не нашли. Это было ночью", ‒ рассказал Муженко в интервью Крым.Реалии.

По словам украинского генерала, эта батарея могла "накрыть" крымский город Джанкой, на аэродроме которого была тогда база россиян.

"Там были их вертолеты, личный состав. На меня выходил генерал Куцин (начальник Генштаба ВСУ в 2014 году Михаил Куцин, - ред.) и сказал, что он разговаривал с генералом Герасимовым (начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, - ред.), и тот просил, чтобы мы отвели наши реактивные системы, эту батарею из того района. Что может быть какая-то ошибка и может быть нанесен удар по Джанкою. Я тогда говорил: "Мы ничего не будем отводить". Специально эти позиции были определены, чтобы доставали до Джанкоя в случае каких-то движений, чтобы мы могли накрыть ударом реактивной системы "Смерч" сосредоточение россиян в районе Джанкоя", – рассказал подробности Муженко.

События 2014 года – о чем сообщалось ранее:

российские военные Виктор Муженко новости Украины
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