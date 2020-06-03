УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов

3 июня 2020, 17:08

Любителей превышать скорость будут лишать водительских прав.

Скорость, ограничение
"Гонщиков" ожидают новые штрафы / фото: autocentre.ua

В МВД заявили о готовности применить дополнительные штрафные санкции в отношении водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. У них будут отбирать водительские права и отправят на пересдачу экзамена.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе брифинга в среду, 3 июня.

По его словам, ведомство уже готовит соответствующую законодательную инициативу и планирует внести на рассмотрение Рады законопроект, предусматривающий усиление ответственности за превышение скорости.

Злостные нарушители лишатся прав и отправятся на пересдачу экзаменов.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы… но если накапливаются штрафы, например, 10 или 15 за месяц, такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - сказал Геращенко

Напоследок он подчеркнул, что состоятельных украинцев не пугают штрафы до 510 гривен, поэтому у таких лиц, в случае систематических нарушений, нужно отбирать водительские права.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому существенно увеличатся штрафы для пешеходов, пренебрегающими правилами дорожного движения.

новости Украины ПДД МВД Антон Геращенко
Сейчас вы просматриваете новость «МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:16
"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19
17:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
17:08
МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов
17:06
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 69 и 70 серии 03-06-2020 Видео
16:31
Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений
16:29
Относительно ДП "Захидукргеология" не осуществляется процедура банкротства
16:24
Симптомы коронавируса: педиатр сказал, когда немедленно обращаться к врачу Видео
16:22
Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"
16:01
Виталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя
15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
13:58
В Украине появился новый праздник – в июне Видео
13:55
Гордон оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры
13:53
Пора в кино: назвали дату открытия кинотеатров в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять