МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов

"Гонщиков" ожидают новые штрафы / фото: autocentre.ua

В МВД заявили о готовности применить дополнительные штрафные санкции в отношении водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. У них будут отбирать водительские права и отправят на пересдачу экзамена.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в ходе брифинга в среду, 3 июня.

По его словам, ведомство уже готовит соответствующую законодательную инициативу и планирует внести на рассмотрение Рады законопроект, предусматривающий усиление ответственности за превышение скорости.

Злостные нарушители лишатся прав и отправятся на пересдачу экзаменов.

"Граждане, которые постоянно превышаются скорость, не только будут оплачивать штрафы… но если накапливаются штрафы, например, 10 или 15 за месяц, такой водитель лишается прав и должен повторно сдавать экзамен", - сказал Геращенко

Напоследок он подчеркнул, что состоятельных украинцев не пугают штрафы до 510 гривен, поэтому у таких лиц, в случае систематических нарушений, нужно отбирать водительские права.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому существенно увеличатся штрафы для пешеходов, пренебрегающими правилами дорожного движения.