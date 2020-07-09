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МВФ назвал новые условия кредитования Украины после отставки Смолия

Киеву рекомендовали сохранить независимость Нацбанка.

9 июля 2020, 19:01
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МВФ не расторгает договора о сотрудничестве / Reuters

Украина сможет продолжить сотрудничество с МВФ, однако есть ряд условий - сохранить независимость Нацбанка, не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

"Программа базируется на этих параметрах. Мы убеждены, что модель управления центробанком и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины", - цитирует Liga.net представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

По словам международного финансиста, независимость Нацбанка является ключевым фактором для долгосрочного сотрудничества между МВФ и Украиной.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост", - сказал он.

Читайте такжеВ Слуге народа назвали сроки отказа от сотрудничества с МВФЛюнгман подчеркнул, что "безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблем в финансовом секторе, низкого уровня экономического роста и высокого уровня безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине".

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

Позже бывший глава Нацбанка сообщил подробности встречи с президентом Владимиром Зеленским.

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