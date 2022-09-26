"Мы делаем ошибку": военный эксперт объяснил, почему опасно недооценивать мобилизованных в РФ

Владимир Путин, мобилизация в России, российские военные / Коллаж фото ua.depositphotos.com УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ мобилизацию. Большинство призывников не будут иметь должной подготовки и их бросят на фронт как "пушечное мясо". Однако не следует недооценивать противника. Далеко не все мобилизованные пополнят ряды пехотинцев. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, сообщает ТСН.ua.

Мобилизованные пополнят ряды механизированных и танковых войск, остальные станут артиллеристами. Эксперт считает, что украинцы делают ошибку, думая, что мобилизация в РФ не сможет никоим образом повлиять на войну.

"Мы делаем очень серьезную ошибку, пытаясь увидеть в их бардаке какие-то положительные признаки для нас. Мол, эти солдаты не смогут воевать. Это ошибка. Мы стараемся смотреть на них сквозь призму подготовки нашего солдата, который для нас является ценностью. Но в России другие философия отношения к солдату. Для них он - это мясо, которое отработает максимум три боя и погибнет. Если солдат даже алкоголик, то он сможет взять в руки автомат, две гранаты и РПГ, после чего пойдет умирать. И пока мы его уничтожим, он еще произведет выстрел в нашу сторону", - сказал Петр Черник.

Однако эксперт убежден, что в России не удастся удачно провести мобилизацию, ведь с самого начала в РФ началось напряжение.

"Социальное напряжение с выходом на площади началось. Километровые очереди с попыткой убежать, выкуплены на месяц вперед авиабилеты - это признак того, что социальный протест начинается", - добавил Черник.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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