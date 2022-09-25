Путин хочет завершить войну до 15 июля, но на своих условиях - Жданов

Путин хочет завершить войну до 15 ноября / коллаж фото УНИАН, Главред

Российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну и сделать он это планирует до 15 ноября. Но он не рассматривает вариант проигрыша РФ, он убежден, что до тех пор Украина якобы "капитулирует" и "согласится" на требования РФ. Так считает военный эксперт Олег Жданов.

Именно для этого Путин экстренно проводит мобилизацию в РФ.

"Россия не может собрать миллион человек для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны. Они его будут собирать. Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы к 15 ноября Путин хочет закончить войну. Но в его понимании окончание войны - это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ", - сказал Олег Жданов.

Путин хочет, чтобы Украина согласилась с "потерей" территорий и признала их "русскими". К тому же одним из условий может стать "отказ от вступления в НАТО". Однако даже это не спасет Украину от повторного нападения Путина и попыток оккупировать все государство.

"Мы стали профессиональной армией Западного типа. Подготовка личного состава и оружие отличаются. А потому те люди, которых сюда пригонит РФ станут жертвами этой войны. Чем больше они людей пригонят, тем больше потерь у них будет", - добавил Жданов.

Путин объявил мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории РФ.

Указывалось, что собираются призывать на войну против Украины лиц, которые в запасе или проходили срочную службу в российской армии. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские власти намерены мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их отправят в Украину якобы для "охраны" оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко предположил, что РФ на первом этапе мобилизации сможет набрать не более 40-50 тысяч человек. Российская система не способна подготовить больше бойцов.

Путин намерен при помощи новых солдат стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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