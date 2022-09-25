'ВСУ смогут нас порадовать': Гайдай анонсировал хорошие новости в Луганской области

Гайдай анонсировал хорошие новости на Луганщине / коллаж фото Посольство США в Украине, общественное

Украинцы скоро получат хорошие новости с фронта в Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он попросил подождать всего неделю. Эти новости могут быть связаны с контрнаступлением украинских военных.

"Что касается того, что происходит на линии фронта возле Луганской области. Давайте подождем неделю. Я думаю, что Вооруженные силы Украины смогут нас порадовать хорошими новостями, которые ждут более 300 тысяч жителей Луганщины", - сказал Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

В разведке Британии заявили, что ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области и в районе Донбасса. Новая линия фронта проходит по реке Оскол у административной границы Харьковщины и городом Сватово Луганской области. Там находится линия логистики войск РФ. Британские разведчики сомневаются, что оккупантам удастся удержать позицию.

17 сентября силы обороны Украины освободили два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Диброво и Щурово. Над селами установили украинский флаг.

В Луганской областной военной администрации сообщили, что Россия перенесла так называемые "референдумы" в, дескать, "ЛНР".

Причиной назвали ситуацию на фронте – ВСУ оказывают давление на позиции российских оккупантов.

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