Освобожденные из плена пограничники находятся в тяжелом состоянии Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники, которых освободили из русского плена находятся в тяжелом физическом и психологическом состоянии. Об этом заявили в Госпогранслужбе.

Девять пограничников, которых удалось вернуть из плена, уже осмотрели медики.

"Их физическое и психологическое состояние здоровья тяжелое. Ведь каждый случай подтверждает, что условия, в которых РФ удерживает наших военнопленных, ужасные и бесчеловечные", — говорится в сообщении.

Освобожденным пограничникам дали необходимую одежду, средства первой необходимости и связи. Также ведется работа по восстановлению документов. Их ждет восстановление и реабилитация.

Напомним, освобожденный из плена Игорь Кучер почти сразу после возвращения в Украину отправился на военную присягу к своему сыну. Парень решил пойти по стопам отца и поступил в Национальную академию государственной пограничной службы. Их неожиданная встреча растрогала всех присутствующих.

Обмен пленными

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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