'Мы ехали пофотографироваться': оккупант оригинально оправдался, как попал на войну

Оккупант оригинально оправдался, как попал на войну – сказал, что ехали фотографироваться/ скрин

Оккупант Ярослав Нещенко, который родом из Свердловска Луганской области, попал в плен к воинам ВСУ и начал рассказывать, будто бы его заманили на фронт обманом.

По его словам, их якобы повезли на учебу, чтобы пофотографироваться, а вместо этого он оказался на поле боя. Об этом захватчик рассказал в интервью журналисту Владимиру Золкину.

Захватчик рассказывает, что он пришел в военный комиссариат, потому что ему ранее вручили повестку. С собой он взял вещи первой необходимости, но на войну якобы не собирался ехать.

Он утверждает, что их повезли на "учения", чтобы якобы пофотографировать, как они тренируются. Однако в конце концов они оказались на фронте.

"Нам сказали – поедем сфотографируемся, и всё. Ну, вот фотосессия, типа учения там...", – отмечает оккупант.

Также пленный рассказал, что мужчин, которых "мобилизуют" с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, российское командование воспринимает как пушечное мясо. Они массово гибнут на фронте. А если кто-то попадает в плен и их возвращают обратно, то командиры их быстро снова бросают в бой.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте оккупанта из Чувашии Сергея Станового. В июне он снялся в пропагандистском ролике, где хвастался желанием ехать на войну в Украину и призывал россиян присоединяться и воевать. Но сам не продержался на фронте и месяца.

Напомним, ранее украинские военные ликвидировали на фронте еще одного майора российских оккупантов – Руслана Кононовича. Он родился в городе Чебаркуль Челябинской области РФ. После гибели в Украине его тело повезли в этот город.

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