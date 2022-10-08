"Мы здесь мясо": оккупанты проваливают атаки и жалуются, что ВСУ их "кладут пачками"

Оккупанты жалуются на катастрофические потери в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

Российские оккупанты экономят боекомплекты и проваливают атаки. Об этом они признаются в телефонных разговорах.

В частности, один из них в разговоре с женой рассказывает, что с каждым днем ситуация ухудшается, а личного состава становится меньше, идет речь в перехвате, который публикует СБУ.

По словам оккупанта, российским военным начали выдавать меньше боекомплектов. Так, раньше захватчики выпускали по 10-20 ракет, а сейчас по 3-4.

Он также говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Опять сегодня старую позицию штурмовали... Хотели повернуть назад... Опять всех наших положили, всех положили: 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал заместитель комбата: отбить назад позиции. Мы здесь мясо...", - жалуется оккупант жене.

Кроме того, в соответствии с перехватами СБУ, российские корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень метко.

В ведомстве подчеркнули, что если оккупанты хотят остаться в живых, то могут сдаваться в плен.

В СБУ напомнили номера "горячей линии жизни": + 380665803498 и + 380931192984, отметив, что позвонить на них могут как сами военнослужащие, так и их родные и близкие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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