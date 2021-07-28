УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку

28 июля 2021, 17:14

Создан оперативный штаб из всех подразделений безопасности Украины.

На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку / chnpp.gov.ua

28 июля на электронную почту Чернобыльской АЭС от неизвестного поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывоопасный предмет.

Как сообщает пресс-службы предприятия, подобные сообщения поступают уже не первый раз.

На станции объявили режим аварийной готовности - выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

Уже создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко считает, что обычно такие сообщения – ложные.

Реклама

"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства по криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", – написал он.

Он напомнил, что такие "шутки" наказываются заключением от 2 до 6 лет.

Позже на сайте предприятия сообщили, что режим аварийной готовности отменили.

Как ранее сообщал Главред, на Запорожской атомной электростанции нашли застреленной женщину-военного, 1987 года рождения, которая служила по контракту и охраняла объект.

Чернобыльская АЭС
Сейчас вы просматриваете новость «На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Почти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с АффлекомПочти голая Дженнифер Лопес удивила красотой и подтвердила воссоединение с Аффлеком Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии "Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель Лето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали срокиЛето задержится: украинцев предупредили о двух ударах экстремальной жары и назвали сроки Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным теломЗвезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

Последние новости

17:24

Олимпийский рекорд: украинский пловец легендарно прорвался в финал на Играх в Токио

17:14

На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку Видео

17:13

Один из самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк погиб на Прикарпатье Видео

17:13

Как жить дольше: лучший вид жира для снижения риска инсульта Видео

17:08

СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

Реклама
16:42

В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа Видео

16:34

Министр инфраструктуры Кубраков опроверг информацию о строительстве шести платных дорог

16:29

В правительстве рассказали, сколько хотят снести хрущевок в Украине и куда расселят жителей Видео

16:28

В МОЗ назвали условие, при котором школы смогут работать даже в красной зоне Видео

16:18

Приехал из России и Индии – "изолирован" на 2 недели: Украина резко ужесточила правила въезда Видео

16:09

Маринованная вишня: супер простой рецепт приготовления настоящего лакомства Видео

15:57

Страны ЕС все более нацелены на трудоустройство своих граждан - эксперты

15:39

На Прикарпатье на частный дом упал самолет: СМИ сообщают о гибели легендарного летчика Табанюка Видео

15:29

Юморист Лиги смеху стал учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Украинская альпинистка покорила самую опасную в мире "гору убийцу" Видео

15:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

15:06

"Да, бля*ь. Вот дер*мо": пловчиха после золотой медали выматерилась в прямом эфире Видео

15:06

Зеленский готовится к осени мнение

14:54

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

14:33

Замглавы Одесской таможни Пудрик опроверг информацию о начале работы в Госпотребслужбе

Реклама
14:25

Названы "здоровые" добавки, которые сильно травмируют печень: чего следует избегать Видео

14:23

"Когда подонки нажрутся": экс-глава Минздрава сравнил вакцинацию от COVID-19 с нацистскими опытами Видео

14:15

Что такое волатильность и как она поможет увеличить доход

14:14

Тимошенко о результатах децентрализации: в громадах по всей Украине строят сотни социальных объектов

14:09

Мощный удар по России и мировая поддержка: Украина согласовала документ по возвращению Крыма Видео

14:03

"Мы всё сделали": Зеленский подтвердил готовность Украины к получению транша МВФ Видео

13:40

Осторожно, рак: в каких потребительских товарах содержатся химикаты, вызывющие смертельную болезнь Видео

13:20

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" актуально

13:13

На Шри-Ланке случайно нашли во дворе крупнейшее в мире скопление сапфиров Видео

13:02

Родила прямо в купе: в поезде Киев – Ужгород появился на свет ребенок

12:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

12:45

Дети играли в гестапо: в Кременчуге малыши на детской площадке сделали свастику

12:27

Мисс-Украна Анастасия Суббота объявила о беременности эротичной фотосессией

12:24

Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу Видео

12:02

Киев готовится к новому локдауну: власти составляют списки на спецпропуска в транспорт

11:38

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

11:37

Повышение ставки НБУ поможет в борьбе с растущей инфляцией – эксперт

11:28

Звезда Квартала топлес удивила стройным телом в элегантной фотосессии

11:11

Во Львовской области двое детей попали в реанимацию после укусов змей Видео

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева Видео

Реклама
10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

10:14

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

09:56

Прививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта Видео

09:50

Тяжелая ситуация для Кремля: Байден объявил о ядерном оружии России и опасности Путина Видео

09:41

В Киеве водитель мусоровоза оригинально проучил "героя парковки": в Сети показали фото

09:00

Поймай лихача: как в Украине водителям хотят разрешить "стучать" на нарушителей ПДД

08:59

Крах режима Путина и проблема ядерного оружия: в США заявили об опасности удара санкциями по России Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять