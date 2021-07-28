На Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности: ищут взрывчатку

На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку / chnpp.gov.ua

28 июля на электронную почту Чернобыльской АЭС от неизвестного поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки станции заложен взрывоопасный предмет.

Как сообщает пресс-службы предприятия, подобные сообщения поступают уже не первый раз.

На станции объявили режим аварийной готовности - выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

Уже создан оперативный штаб из подразделений Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко считает, что обычно такие сообщения – ложные.

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"Обычно таким образом "развлекаются" сталкеры. Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства по криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", – написал он.

Он напомнил, что такие "шутки" наказываются заключением от 2 до 6 лет.

Позже на сайте предприятия сообщили, что режим аварийной готовности отменили.

Как ранее сообщал Главред, на Запорожской атомной электростанции нашли застреленной женщину-военного, 1987 года рождения, которая служила по контракту и охраняла объект.