В Украине на АЭС нашли застреленной женщину-военного

На Запорожской АЭС найдена застреленной женщина-охранник, которая проходила военную службу по контракту / УНИАН

Во вторник, 2 марта, на Запорожской атомной электростанции нашли застреленной женщину-военного, 1987 года рождения, которая служила по контракту и охраняла объект.

Тело обнаружили около 13:00, сообщили РБК-Украина в Управлении Нацполиции на Запорожье.

По сведениям правоохранителей, на теле нашли огнестрельное ранение – выстрел был осуществлен в голову.

Предварительная причина гибели военнослужащей на АЭС – самоубийство. На место происшествия прибыли оперативники.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство – с пометкой суицид.

Копы начали общаться с близкими и родными военнослужащей, чтобы выяснить, что могло ее подтолкнуть к самоубийству.