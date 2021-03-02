В Украине на АЭС нашли застреленной женщину-военного

Военнослужащая найдена убитой сегодня днем.
Во вторник, 2 марта, на Запорожской атомной электростанции нашли застреленной женщину-военного, 1987 года рождения, которая служила по контракту и охраняла объект.
Тело обнаружили около 13:00, сообщили РБК-Украина в Управлении Нацполиции на Запорожье.
По сведениям правоохранителей, на теле нашли огнестрельное ранение – выстрел был осуществлен в голову.
Предварительная причина гибели военнослужащей на АЭС – самоубийство. На место происшествия прибыли оперативники.
Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство – с пометкой суицид.
Копы начали общаться с близкими и родными военнослужащей, чтобы выяснить, что могло ее подтолкнуть к самоубийству.
- Справка. Запорожская АЭС находится в городе Энергодар в степной зоне на берегу Каховского водохранилища, пишет Википедия.
- ЗАЭС является крупнейшей электростанцией в Европе. Объект начали строить в 1981 году, а ввели в эксплуатацию в декабре 1984-го.
Автор: Екатерина Присяжнюк