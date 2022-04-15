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На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУ

15 апреля 2022, 17:57

По меньшей мере 6 оккупантов погибли, еще 15 получили ранения.

война в украине, российская техника
Война в Украине / генштаб ВСУ

Украинские войска на Донбассе практически уничтожили 136-ю отдельную мотострелковую бригаду из Дагестана.

Как пишет журналист Роман Цимбалюк, вся артиллерия выведена из строя, а личный состав не боеспособен.

Наши воины полностью уничтожили самоходную артиллерийскую батарею оккупантов (САУ - ред).

"Часть личного состава оккупационной бригады уничтожена. Другая часть тяжело ранена, из-за чего бригада стала небоеспособной", - говорится в сообщении.

Также понесла потери и рота снайперов. По меньшей мере 6 оккупантов погибли, еще 15 получили ранения, а 2 считают пропавшими без вести, потому что они уже 8 дней не выходят на связь.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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