"На Донбассе воюют бандеровцы": в Кривом Роге продавец оскорбила солдат

Продавец назвала войну "гражданской" и оскорбила воинов / Фото: скриншот

В Кривом Роге продавец местного магазина устроила конфликт с ветераном войны на Донбассе, которую в ходе словесной перепалки назвала "гражданской".

Видео было обнародовано в YouTube. Женщина эмоционально настаивала, что в конфликте виновны не российские наемники, а украинские военнослужащие.

"Нет Украины, "русская" это земля! Воюете с вашими "бендерами", у вас "гражданская" война. Вы разбой учинили! У меня родственники живут в Мариуполе, и они это видели собственными глазами. Вы людей убиваете, обгаживаете, вы настоящие убийцы!" – заявила пророссийски настроенная сотрудник магазина.

Женщина утверждает, что родилась и живет в Украине, но считает, что нужно дружить с Россией. Ветеран спросил, почему же погибли 13 тысяч украинцев, включая защитников.

Читайте такжеСкандал в Раде: нардепы сцепились из-за флага Беларуси"За то, что они людей убивали! Не надо было на них нападать! У меня там в Донецке очень много родственников. И очень много рассказывали, как это все происходило. Вы, Украина, сами своих убиваете. Сами гадите, сами наживаетесь очень хорошо. Занимаетесь полнейшим разбоем", – кричала криворожанка.

В финале спора продавец выгнала солдата из магазина, вдогонку выкрикивала оскорбительные фразы об Украине и украинцах.

Скандал в Украине: