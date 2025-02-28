На фронте погиб брат Романа Ратушного

Кратко:
- На фронте погиб Василий Ратушный - брат погибшего активиста Романа Ратушного
- Это произошло во время боевого выезда в результате попадания вражеского дрона
На фронте погиб Василий Ратушный - брат погибшего в 2022 году известного активиста Романа Ратушного и сын писательницы Светланы Поваляевой.
Об этом мать погибшего воина сообщила в Facebook. Она отметила, что он погиб во время боевого выезда.
Это произошло 27 февраля в результате прямого прилета вражеского дрона.
"27.02.2025 ночью на боевом выезде от прямого прилета ФПВ погиб пилот БПЛА Птиц Мадьяра Василий Ратушный. Мой старший сын, моя жизнь", - говорится в посте матери погибшего воина.
Василий Ратушный был участником Революции Достоинства.
Ранее сообщалось, что на фронте погиб известный украинский режиссер Виталий Кокошко. Талантливому режиссеру и продюсеру, который был основателем рекламного агентства Kinograf, было 58 лет.
Также ранее сообщалось, что на Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки - супруги погибли. СМИ рассказали подробности российского удара по Киевской области.
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