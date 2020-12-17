На главной елке страны скандальную шляпу заменили на звезду

На главной елке страны вместо шляпы появилась звезда / Фото: t.me/stranaua

В Киеве на Софийской площади 17 декабря на главной елке страны установили рождественскую звезду – она заменила шляпу, которую раскритиковали некоторые украинцы и представители Православной церкви Украины.

Как сообщает ТСН, новое украшение в форме звезды изготовили за три дня из алюминия и гирлянд трех цветов.

"Эта звезда рождественская, восьмиугольная, как и просила общественность. Цеплять на елку ее начали около 11 утра. Но подготовка к монтажу длилась несколько дней. Часть гирлянд здесь пришлось снять, чтобы можно было-таки добраться до верхушки", - рассказали организаторы новогоднего городка.

Звезду установили сегодня утром при помощи крана. Столичным налогоплательщикам она обошлась в 75 тысяч гривен.

Читайте такжеПочему Украине нужна шляпа на елкеОтметим, скандальную шляпу с главной елки страны можно будет увидеть в одном из частных парков, где она не станет помехой для верующих.

Как известно, елка обошлась почти в 3 млн гривен (без украшений и монтажа). Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты. Возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков навынос.

/ Фото: Сегодня

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