На Херсонщине горе-мать утопила своего маленького ребенка

Мать утопила своего тяжелобольного сына

В Херсонской области произошло жуткое преступление - мать утопила своего 4-летнего тяжело больного сына в Северо-Крымском канале.

Об этом сообщается на сайте ГУПН в Херсонской области.

По словам 36-летней женщины, она намеревалась лишить жизни и себя и сына, но ей удалось спастись.

В полиции рассказали, что к нам обратился 41-летний отец погибшего мальчика. По его словам, он живет отдельно от ребенка и его матери, но при этом ежедневно видел женщину с ребенком во дворе. А два дня подряд он не мог застать их дома, на звонки женщина тоже не отвечала.

Правоохранители обнаружили мать ребенка дома, она была в подавленном состоянии. По ее словам, ребенок был болен от рождения, а недавно его состояние ухудшилось.

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"Отчаявшись в его выздоровлении, женщина вместе с сыном села в рейсовый автобус и поехала в Скадовский район. Там они вышли на остановке недалеко от Северо-Крымского канала. Она пояснила, что хотела покончить жизнь самоубийством и якобы вместе с сыном прыгнула в воду", - говорится в сообщении.

В результате ребенок утонул, а женщина выбралась на берег. Тело мальчика позже нашли у берега.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая. Женщине грозит от 10 до 15 лет заключения.