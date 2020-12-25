На Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причину

В Новой Каховке убит разведчик / khersondaily.com

В пятницу, 25 декабря, в городе Новая Каховка Херсонской области на Днепровском проспекте двое молодчиков на глазах у девушек забили до смерти старшего солдата-разведчика.

Солдата начали избивать возле парка аттракционов из-за замечания, пишет khersondaily.com.

По сведениям издания, в полиции подтвердили, что солдат был убит.

"…разведчик сделал замечание агрессивной компании. Между людьми возник скандал. Тогда двое парней на глазах у девушек начали избивать военного. Мужчина от травм скончался на месте трагедии", – отмечается в материале.