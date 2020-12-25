На Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причину

Сегодня в Новой Каховке произошло убийство.
В пятницу, 25 декабря, в городе Новая Каховка Херсонской области на Днепровском проспекте двое молодчиков на глазах у девушек забили до смерти старшего солдата-разведчика.
Солдата начали избивать возле парка аттракционов из-за замечания, пишет khersondaily.com.
По сведениям издания, в полиции подтвердили, что солдат был убит.
"…разведчик сделал замечание агрессивной компании. Между людьми возник скандал. Тогда двое парней на глазах у девушек начали избивать военного. Мужчина от травм скончался на месте трагедии", – отмечается в материале.
- Ранее не раз появлялась информация, что в Украине люди из-за замечания получали тяжелые телесные повреждения.
- В частности в сентябре 2019 года в Дарницком районе Киева ночью сотрудник полка полиции особого назначения №2 после службы сделал замечание компании, которая во дворе дома громко слушала музыку и бранилась, а после этого его жестоко избили три злоумышленника.
Автор: Екатерина Присяжнюк