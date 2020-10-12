На Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента

Жуткий инцидент с насилием произошел возле железнодорожного переезда Княжичи.
В Киевской области полиция задержала двух мужчин-заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку.
Об этом сообщили представители пресс-служба Главка Нацполиции по региону.
По их словам, злоумышленники - 32- и 39-летние жители Черкасской области, которые приехали на Киевщину на заработки.
Они снимали жилье в Броварах. Нападение совершили неподалеку от места проживания. Мужчины набросились на девушку возле железнодорожного переезда Княжичи. Пригрозив ножом, злоумышленники завладели смартфоном жертвы. Когда та пыталась оказать сопротивление, а потом попыталась сбежать, повалили на землю и ударили по голове кирпичом. Девушка потеряла сознание. Злоумышленники с нее сняли украшения и убежали.
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Через сутки с помощью проверки камер видеонаблюдения, потенциальных мест сбыта краденого и ранее судимых лиц, опроса очевидцев следователи установили причастных к преступлению.
Задержанным уже выбрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы по части 2 статьи 187 УК Украины (Разбой).
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