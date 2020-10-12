На Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом - детали инцидента

На Киевщине заробитчане жестоко избили девушку кирпичом / УНИАН

В Киевской области полиция задержала двух мужчин-заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку.

Об этом сообщили представители пресс-служба Главка Нацполиции по региону.

По их словам, злоумышленники - 32- и 39-летние жители Черкасской области, которые приехали на Киевщину на заработки.

Они снимали жилье в Броварах. Нападение совершили неподалеку от места проживания. Мужчины набросились на девушку возле железнодорожного переезда Княжичи. Пригрозив ножом, злоумышленники завладели смартфоном жертвы. Когда та пыталась оказать сопротивление, а потом попыталась сбежать, повалили на землю и ударили по голове кирпичом. Девушка потеряла сознание. Злоумышленники с нее сняли украшения и убежали.

Читайте такжеУкраинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу

Через сутки с помощью проверки камер видеонаблюдения, потенциальных мест сбыта краденого и ранее судимых лиц, опроса очевидцев следователи установили причастных к преступлению.

Задержанным уже выбрали меру пресечения - содержание под стражей. За содеянное им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы по части 2 статьи 187 УК Украины (Разбой).

Избиения - что было ранее: